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airberlin und NIKI erweitern Codeshare mit JAL

28.06.2012 BGRO
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airberlin und NIKI erweitern ihr bestehendes Codeshare-Abkommen mit ihrer oneworld® Partnerairline Japan Airlines (JAL).

Bereits seit Februar bietet JAL airberlin Flüge zwischen Frankfurt und Berlin-Tegel unter JAL-Flugnummer an. Neu kommen nun NIKI Flüge ab Wien nach Frankfurt hinzu. Sowohl ab Berlin als auch ab Wien haben JAL-Fluggäste nun mit dem NIKI Codeshare-Flug täglich außer samstags Weiterflugmöglichkeiten nach Tokio. Japan Airlines ist eine der führenden Fluggesellschaften Asiens. Die Flotte umfasst 210 Flugzeuge, darunter befinden sich die Boeing 777, 787, 767 und 737.
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