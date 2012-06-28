airberlin und NIKI erweitern Codeshare mit JAL

airberlin und NIKI erweitern ihr bestehendes Codeshare-Abkommen mit ihrer oneworld® Partnerairline Japan Airlines (JAL).

Bereits seit Februar bietet JAL airberlin Flüge zwischen Frankfurt und Berlin-Tegel unter JAL-Flugnummer an. Neu kommen nun NIKI Flüge ab Wien nach Frankfurt hinzu. Sowohl ab Berlin als auch ab Wien haben JAL-Fluggäste nun mit dem NIKI Codeshare-Flug täglich außer samstags Weiterflugmöglichkeiten nach Tokio. Japan Airlines ist eine der führenden Fluggesellschaften Asiens. Die Flotte umfasst 210 Flugzeuge, darunter befinden sich die Boeing 777, 787, 767 und 737.