Air Berlin Schokoherzen für einen guten Zweck

Das rote Herz, das es zum Abschied an Bord von Air Berlin gibt, ist eines der Erkennungszeichen der Airline. Herzen als Limited Edition für einen guten Zweck.

Dieses Herz verkauft Air Berlin ab sofort in einer „Limited Edition“ zugunsten der TRIBUTE TO BAMBI Stiftung. Sie unterstützt in verschiedenen Hilfsprojekten notleidende Kinder in Deutschland. Als exklusiver Partner von TRIBUTE TO BAMBI 2009 spendet Air Berlin den gesamten Erlös der Verkaufsaktion. Fünf goldene Herzen mit drei unterschiedlichen Liebesgrüßen sind in einem beigefarbenen Säckchen aus Organzastoff verpackt. Die Herzen können ab sofort für 5 Euro an Bord von Air Berlin, im Internet unter airberlin.com/tributetobambi sowie in ausgewählten Shops in Deutschland gekauft werden. Air Berlin