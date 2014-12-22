Air Astana baut Stopover Progamm stark aus

Embraer E-Jet Air Astana (Foto: Air Astana)

Air Astana, die führende Fluggesellschaft Zentralasiens und nationale Fluglinie Kasachstans, hat das Stopover-Programm der Tochter „Air Astana Holidays“ für das Jahr 2015 erheblich erweitert.

Statt zuvor acht enthält das Programm nunmehr 19 Hotels in der hochmodernen Hauptstadt Astana sowie in der Millionenmetropole Almaty. Das erweiterte Programm bietet Passagieren einen zusätzlichen Anreiz zu einem Kurzaufenthalt in den beiden Städten bevor sie mit Air Astana zu anderen Destinationen weiterfliegen.

Das Programm „Astana & Almaty Stopover Holiday“ schließt Hotelaufenthalte in den beiden Städten, inklusive Frühstück, Transfers vom und zum Flughafen im Privatwagen sowie optional eine halbtägige, geführte City-Tour ein. In Astana beteiligen sich jetzt das Rixos President, das Radisson, das Park Inn, das Hilton Garden Inn, das Kazzhol Hotel, das King Hotel, das Comfort Hotel sowie das Marriott Astana. In Almaty sind es die Hotels Astra, Kazakhstan, Iris, Altyn Kol, Golden Palace, Kazzhol, Grand Hotel Tie Shan, Rahat Palace, Royal Tulip, Rixos Almaty und das erst kürzlich eröffnete Fünf-Sterne-Haus The Ritz Carlton Almaty, das mit 145 Zimmern und Suiten im neuen „Essential Tower“ in den Etagen 20 bis 30 untergebracht ist.

Das Programm ist jeden Tag verfügbar und kann von allen Air Astana Passagieren, die in Astana oder Almaty ankommen, in Anspruch genommen werden. Die Package-Preise beginnen bei 100 US-Dollar pro Person in der 3-Sterne-Hotelkategorie. Wintersportlern hält die Stadt Almaty ein eintägiges kostenloses Ski-Paket bereit, das in die stadtnahe Olympia-Region Shymbulak führt, die Miete für Skiausrüstung und einen Pass für die Skilifte einschließt. Im Sommer können Gäste an kostenlosen, geführten Radwanderungen teilnehmen, die in die Umgebung Almatys führen. Eine Runde auf Almatys spektakulärem Golfplatz ist für 175 US-Dollar zu buchen.

Das Programm 2015 wird über die Verkaufskanäle von Air Astana gestreut. Es kann über alle Ticketoffices der Airline gebucht werden sowie über die 35.000 IATA- und Reisebüroagenten, die Air Astana Tickets verkaufen. Alternativ kann auch auf der Webseite www.airastana.com gebucht werden.