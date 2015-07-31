Aer Lingus verbessert das Halbjahresergebnis 2015

Aer Lingus Airbus A330 (Foto: Aer Lingus)

Die irische Fluggesellschaft Aer Lingus berichtet am 29. Juli bei der Vorlage der Quartalszahlen und dem Halbjahresergebnis 2015 von weiterhin guten Zuwächsen beim Umsatz und moderat gestiegenen Passagierzahlen.

So stieg der Umsatz in der ersten Jahreshälfte 2015 um 7,4 Prozent auf 749,0 Millionen Euro und die Zahl der beförderten Passagiere war mit 4,627 Millionen (0,3 Prozent) nahezu konstant. Für das 2. Quartal dieses Jahres berichtet Irlands nationale Airline einen Umsatzanstieg um 7,1 Prozent auf 468,9 Millionen Euro, während die Zahl der beförderten Passagiere sich leicht auf 2,809 Millionen (plus 1,0 Prozent) erhöhte. Sehr deutlich verbesserten sich in beiden Berichtsperioden Sitzladefaktor und Durchschnittserlös pro Passagier. So lag der Sitzladefaktor im laufenden 1. Halbjahr bei 78,3 Prozent (plus 2.2 Punkte) und der Durchschnittserlös pro Sitzplatz erhöhte sich um 9,6 Prozent auf 97,75 Euro. Diese insgesamt gute Entwicklung schlägt sich auch im operativen Ergebnis für die ersten sechs Monate bzw. für das 2. Quartal nieder: Der für die erste Jahreshälfte branchenübliche, saisonbedingte Verlust lag für die ersten sechs Monate 2015 bei 13,9 Millionen Euro (minus 40 Prozent), während das positive Quartalsergebnis bei 34,5 Millionen Euro, aber um rund 10 Prozent unter dem Vergleichsquartal des Vorjahres, lag. Hauptwachstumstreiber war auch in den vergangenen Monaten wieder die äußerst gute Entwicklung auf den Aer Lingus-Strecken in die USA, wo der Carrier beim Umsatz um ein knappes Viertel zulegte.

Stephen Kavanagh, seit Frühjahr 2015 neuer CEO Aer Lingus, kommentierte die Halbjahreszahlen seiner Airline heute in Dublin wie folgt:„ Wir sind mit unserer wirtschaftliche Performance in den vergangenen Monaten sehr zufrieden. Unser Investment in den Ausbau unserer US-Strecken hat sich gelohnt und zeigt eine nachhaltigen Wirkung auf unsere Umsatz- und Ergebnisentwicklung.“

Aufsichtsrat, Vorstand und das gesamte Managementteam von Aer Lingus haben erneut ihre Überzeugung bekräftigt, dass eine Aer Lingus unter dem Dach der britisch-spanischen Holding IAG nur von großem operativem und strategischem Vorteil für die Airline wäre.