Abu Dhabi publiziert Januarzahlen

Abu Dhabi Airports Company kann für den Monat Januar ein Wachstum bei den Passagierzahlen von 11,2 Prozent ausweisen.

In einer Medienmitteilung gab die Flughafenbetreiberin einen Anstieg der Flugbewegungen von 13,3 Prozent sowie einen Aufschwung im Cargobereich um 25,6 Prozent im Vergleich zum Januar 2009 bekannt. Begünstigt wurde das Passagieraufkommen am Flughafen von Abu Dhabi durch zahlreiche Weltklasse Konferenzen und Ausstellungen, wie die World Future Energy Summit, die erst kürzlich stattfand. London blieb auch in diesem Januar der meistangeflogene Zielflughafen, gefolgt von Bangkok und Doha. Den vierten und fünften Platz belegten Manila und Bahrain.