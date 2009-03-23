Verkehr auf Abu Dhabi Airport weiterhin steigend

Abu Dhabi International Airport meldet für den Monat Februar ein starkes Wachstum beim Passagierverkehr, vorallem aus Indien.

Die Zahl der Passagiere stieg im letzten Monat um sechs Prozent, während die Flugzeugbewegungen insgesamt um 4,9 Prozent zunahmen. Der Verkehr zwischen Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erfuhr ein starkes Wachstum dank besseren Auslastungen, höheren wöchentlichen Frequenzen und tieferen Preisen. Zurzeit bedienen vier Airlines sieben indische Destinationen vom Abu Dhabi Airport aus. Mit einer Zunahme der Passagierzahlen um 36,4 Prozent im Februar war Indien die Hauptverantwortliche für den erfolgreichen Monat, obwohl auch Pakistan um 14,6 Prozent zulegte. Das Postvolumen des Flughafens stieg um 7,3 Prozent, während das Cargovolumen eine leichte Abnahme von 2,1 Prozent auf 26.758 Tonnen erfuhr.