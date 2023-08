ANA als Erstkunde für neuen Mitsubishi Regional Jet

Was in Expertenkreisen schon lange vermutet wurde, ist heute Morgen Tatsache geworden. All Nippon Airways wird beim MRJ90 Erstkunde.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Mitsubishi das erste moderne japanische Verkehrsflugzeug lanciert, ist mit dem Erstkunden ANA beträchtlich gestiegen. All Nippon Airways gab heute die Bestellung von 15 Mitsubishi Regional Jets MRJ90 bekannt. Neben den Festbestellungen erwarb ANA auch noch zehn Vorkaufsrechte. Die Flugzeuge werden die Turboprop Maschinen und ältere Boeing 737 auf kurzen Strecken, mit schwachem Passagieraufkommen, ersetzen. Falls Mitsubishi den Startschuss gibt, werden die Flugzeuge voraussichtlich ab 2013 ausgeliefert.