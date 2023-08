AA schliesst Basis in Kansas

American Airlines hat publik gemacht, dass sie ihre Wartungsanlagen in Kansas City im nächsten Jahr schliessen will.

Die Airline sagte, der reduzierte Flugverkehr habe auch den Bedarf an solchen Anlagen verkleinert. Das Unternehmen informierte ihre Angestellten letzte Woche in einem Brief. Der Senior Vice Präsident der Wartung Carmine J. Romano meinte, die Schliessung der Fabrik sei ein schwieriger, aber wichtiger Schritt, das Wartungsprogramm der Airline schmaler zu machen und den Flugkürzungen anzupassen. Rund 700 Stellen sollen dadurch abgebaut werden. American Airlines führt noch weitere Wartungsanlagen in Tulsa, Oklahoma und Fort Worth, Texas. Die Airline hatte schon seit einigen Jahren die Schliessung einer dieser Basen ins Auge gefasst, wegen Geschäftserweiterungen jedoch aufgeschoben.