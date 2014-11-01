Lockheed P-80 Shooting Star

Lockheed P-80 Shooting Star, Herstellerland: USA Die Lockheed P-80 Shooting Star war einer der ersten erfolgreichen Düsenjets. Sie erwies sich als erstaunlich vielseitig, weil sie als Jagdflugzeug, Jagdbomber oder Begleitflugzeug eingesetzt werden konnte. Spannweite: 11,85 m, Länge: 10,52 m, Maximales Abfluggewicht: 7646 kg

Die Shooting Star von Lockheed reiht sich in die Reihen der erfolgreichen Düsenjäger der ersten Stunde ein. Am 8. November 1950 erzielte Oberleutnant Russell J. Brown in einer P-80 den ersten Luftsieg in der Luftfahrtgeschichte im Kampf zwischen zwei Düsenjägern. Die besiegte Maschine über Nordkorea war eine MiG-15, die ebenso wie die Shooting Star im Laufe der Zeit legendär wurde. Die P-80 wurde während des Zweiten Weltkriegs in nur 143 Tagen entwickelt, so erstaunt es nicht, dass die Konstruktion herkömmliche Flügel ohne Pfeilung erhielt. Durch dieses konstruktive Merkmal, das sich an die altbewährten Propellerjäger anlehnte, war die Shooting Star der sowjetischen MiG-15 mit ihrem Pfeilflügel in jeder Hinsicht unterlegen. Der amerikanische Jet absolvierte am 9. Januar 1944 seinen Erstflug. Angetrieben wurde die Maschine durch ein Triebwerk von Allison, das von britischen Entwürfen abgeleitet wurde. Die Shooting Star erwies sich als ein erstaunlich vielseitiges Flugzeug. Mit sechs, im Bug eingebauten Maschinengewehren des Kalibers 12,7 mm und Aufhängungen für sechzehn panzerbrechende Raketen an den Flügeln, sowie zwei 450-Kilo-Bomben oder abwerfbaren 1000 Liter Zusatztanks, liess sie sich als Jagdflugzeug, als Begleitjäger und als Jagdbomber einsetzten. Bis die P-80 Shooting Star durch die leistungsfähige Northrop Sabre abgelöst wurde, verliessen bei Lockheed 1715 Maschinen die Fabrikhallen.

Lockheed P-80 Shooting Star (Archiv: Robert Kühni)

Technische Daten Lockheed P-80 Shooting Star

Hersteller: Lockheed, USA Verwendung: Jagdflugzeug Antrieb: Ein Allison J33-A-35 Leistung: 2450 kp, 24 kN Besatzung: 1 Pilot Erstflug: 9. Januar 1944

Länge 10,52 m Spannweite 11,85 m Höhe 3,43 m Flügelfläche 22,07 m² Leergewicht 3593 kg Normales Startgewicht 5307 kg Maximales Startgewicht 7646 kg Maximale Geschwindigkeit auf Meereshöhe 898 km/h Steiggeschwindigkeit auf 6100m 5,5 Minuten Dienstgipfelhöhe 14'265 m Reichweite mit internem Kraftstoff 1255 km Maximale Überführungsreichweite 2220 km

Bewaffnung: Sechs Maschinengewehre Kaliber 12,7 mm, zwei 452 kg Bomben oder bis zu 16 ungelenkte Raketen.