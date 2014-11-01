Canadair CL-600 Challenger

Canadair CL-600 Challenger, Land Kanada Das moderne Geschäftsreiseflugzeug mit zwei Triebwerken bildete den Auftakt einer ganzen Baureihe, die den Grundstein für die Bombardier Jet Verkehrsflugzeuge legte. Spannweite: 18.85 m, Länge 20,85 m, MTOM: 18.325 kg.

Die Challenger wurde von Bill Lear entwickelt und basiert auf dem LearStar 600. 1976 übernahm Canadair die Baurechte für dieses Muster und konstruierte daraus die CL-600. Der Tiefdecker zeichnet sich in seiner Grössenklasse durch einen relativ grossen Rumpfquerschnitt aus, der eine geräumige Inneneinrichtung zulässt. Die zweiholmige Tragfläche ist mit einem superkritischen Flügelprofil ausgelegt. Die Triebwerke sind hinten, seitlich am Rumpf angebracht und können mit Schubumkehr ausgeliefert werden. Die erste Maschine startete am 8. November 1978 zu ihrem Jungfernflug, das Testprogramm und die Zulassung verzögerten sich zeitlich, da die errechneten Werte nicht erreicht wurden. Das neue Geschäftsreiseflugzeug erhielt die definitive Zulassung im November 1980. Anfangs 1981 konnten die ersten Serienmaschinen an die Kundschaft ausgeliefert werden. Bis zu der Produktionsumstellung auf die stark verbesserte CL-601 waren 83 Maschinen dieser Serie gebaut worden.

Canadair CL-600 Challenger Prototyp (Archiv: Robert Kühni)

Technische Daten: Canadair CL-600 Challenger

Hersteller: Canadair, Bombardier

Verwendung: Geschäftsreiseflugzeug

Antrieb: zwei Mantelstromtriebwerke Avco Lycoming ALF 502L

Leistung: je 3402 kp, (33,4 kN)

Besatzung: 2 Piloten

Passagiere: 6 bis 18

Erstflug: 8. November 1978