Atlas bestellt weitere Boeing 777F

Atlas Air Cargo Boeing 777F (Foto: Boeing)

Die US-amerikanische Frachtfluggesellschaft Atlas Air hat beim Flugzeugbauer Boeing vier Vollfrachter vom Typ Boeing 777F bestellt.

Laut Boeing wurde dieser Auftrag bereits im Dezember abgeschlossen. Nach den aktuellen Listenpreisen kosten die vier Boeing 777F Vollfrachter rund 1,4 Milliarden US-Dollar. Atlas Air betreibt derzeit neun Boeing 777F Vollfrachter und ist mit 78 Frachtflugzeugen in seiner Flotte der weltweit größte Betreiber von Vollfrachtflugzeugen.

Über den Boeing 777F Vollfrachter