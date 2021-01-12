Atlas Air bestellt Boeing 747-8 Frachter

Atlas Boeing 747-8 Freighter (Foto: Boeing)

Boeing kann einen neuen Auftrag für den Jumbo bekanntgeben, Atlas Air Worldwide hat vier Boeing 747-8 Frachter bestellt.

Die vier Vollfrachter für Atlas Air Worldwide werden die letzten Jumbos sein, die im Boeing Werk Everett gebaut und ausgeliefert werden. Der letzte Jumbo wird voraussichtlich im Jahr 2022 gebaut. Bei der Boeing 747-8F handelt es sich um die moderne Jumbo Vollfrachtvariante. Die 747-8F kann bis zu 137.750 kg an Fracht aufnehmen.