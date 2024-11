Swiftair Frachtflugzeug abgestürzt

Swiftair Boeing 737-476 Special Freighter (Foto: Francesco PALLA)

Heute Morgen ist im Anflug auf den Flughafen Vilnius ein Boeing 737 Frachtflugzeug von Swiftair abgestürzt, nach ersten Meldungen kam dabei ein Besatzungsmitglied ums Leben.

Die Boeing 737-400 von Swiftair war im Auftrag von DHL unterwegs. Die Maschine startete um 03:08 Uhr auf dem Flughafen Leipzig Halle in Richtung Vilnius in Litauen. Das Unglück ereignete sich um 05:28 Uhr im Anflug auf die Landebahn 19, das Frachtflugzeug kollidierte rund 1,3 Kilometer vor der Landebahnschwelle mit einem zweistöckigen Wohnhaus und ging in Flammen auf. An Bord von Flug QY-5960 waren vier Besatzungsmitglieder, eines davon kam bei dem Unglück ums Leben, die drei weiteren mussten ins Spital überführt werden.

Absturzstelle Swiftair Boeing 737 Frachter (Foto: Local Police)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um einen Boeing 737-476 Frachter. Die Maschine gehört der spanischen Swiftair und ist auf die Kennung EC-MFE zugelassen. Gebaut wurde die Boeing 737 im Jahr 1993 unter der Nummer 24445/2539. Das Frachtflugzeug erlitt bei dem Absturz einen Totalschaden.

Das Wetter

Der Wind mit einer Stärke von 28 km/h kam aus der Pistenrichtung. Die Sicht wurde mit mehr als 10 Kilometern angegeben, die Wolkenbasis lag auf einer Höhe zwischen 150 und 180 Metern. Der Druck lag bei 1020 hPa und die Temperatur wurde mit einem Grad angegeben.

METAR

METAR EYVI 250320Z 18017KT 9999 OVC007 01/M01 Q1020 TEMPO OVC005

METAR EYVI 250350Z 18015KT 9999 OVC008 01/M00 Q1020 TEMPO OVC005