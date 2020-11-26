Spartan platziert Auftrag bei Piper

Spartan Piper Archer (Foto: Piper Aircraft)

Piper Aircraft konnte einen weiteren Großauftrag an Land ziehen, Spartan College of Aeronautics and Technology hat 32 weitere Piper Schulflugzeuge bestellt.

Den Auftrag hat Piper Aircraft aus Vero Beach, Florida am 29. Oktober 2020 anlässlich der Übergabe des 5000sten Piper Archer bekanntgegeben. Das Jubiläumsflugzeug wurde aus einem früheren Auftrag über 22 Schulflugzeuge an Spartan übergeben. Gleichentags hat Spartan den Kauf von 32 weiteren Piper Trainingsflugzeugen bekanntgemacht. Die Flugschule Spartan aus dem US-amerikanischen Tulsa, Oklahoma bildet seit 1928 Piloten und Techniker aus, in diesen 92 Jahren hat Spartan mehr als 100.000 Piloten ausgebildet. Spartan setzt seit Jahrzehnten auf Schulflugzeuge von Piper.