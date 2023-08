Weihnachtsgrüsse vom FliegerWeb Team

Liebe Flugzeugfreunde, wir wünschen Euch eine besinnliche und fröhliche Weihnachtszeit. Wir hoffen, dass der Weihnachtsmann die richtige Eskorte findet, um auch Euch mit schönen Gaben und guten Wünschen zu beschenken!

Santa Claus, Radar Contact turn left heading 280 degrees.

Vielen Dank, dass Sie unsere moderne Informationsplattform so rege benutzen. Tagtäglich bereitet unser Redaktionsteam mit grosser Freude und tollem Engagement die wichtigsten Luftfahrt News in der Welt der Airliner, General Aviation und Militärluftfahrt auf. Es freut uns jeweils Ende Woche für Sie, das wichtigste in der Flieger Wochenschau zu präsentieren! Das ganze FliegerWeb Team wünscht Ihnen frohe Weihnachtstage!