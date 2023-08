TECNAM verstärkt seine Aktivitäten in Österreich

Um für Kunden und Interessenten im Österreichischen Markt noch besser vertreten zu sein, hat die italienische Tecnam FOX AIR zum Generalvertreter in Österreich ernannt.

Damit steht auch in Österreich ein direkter Ansprechpartner für die Produkte von Tecnam zur Verfügung. Damit sollen die innovativen, wirtschaftlichen und zukunftssicheren Flugzeuge von Tecnam in Zukunft einen wesentlich höheren Marktanteil bei den Neuzulassungen in Österreich erreichen.