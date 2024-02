Rega verkauft vier Rettungshelikopter nach Neuseeland

Rega Airbus H145 Hubschrauber (Foto: Rega)

Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega verkauft vier Rettungshelikopter an die neuseeländische Luftrettungsorganisation GCH Aviation.

Somit werden die Maschinen auch künftig für Menschen in Not im Einsatz stehen. Hintergrund des Verkaufs ist die Modernisierung der Rega-Helikopterflotte bis Ende 2026.

Die Rega verkauft die vier Rettungshelikopter des Typs H145 des Herstellers Airbus Helicopters inklusive medizinische Innenausstattung an die GCH Aviation mit Sitz in Christchurch (NZ). Die bewährten Rettungshelikopter werden fortan ihre Dienste am anderen Ende der Welt verrichten und weiterhin dafür eingesetzt, medizinische Hilfe aus der Luft zu den Patientinnen und Patienten zu bringen.

Eine Einheitsflotte für die Rega

Der Verkauf der vier Maschinen markiert einen weiteren Schritt in der Erneuerung der Rega-Helikopterflotte. Zwischen 2024 und 2026 erneuert die Rega ihre gesamte Helikopterflotte und setzt künftig auf eine Einheitsflotte bestehend aus 21 Rettungshelikoptern der neuesten Fünfblattversion des Typs H145 D3 des Herstellers Airbus Helicopters.

Durch die Schaffung einer Einheitsflotte wird künftig auf allen Rega-Helikopterbasen derselbe Helikoptertyp im Einsatz stehen. Dies bringt Vereinfachungen in der Wartung und Einsparungen in der Beschaffung und Bewirtschaftung von Ersatzteilen mit sich. Ebenfalls reduziert sich der Trainingsaufwand der Crews und Synergien können noch besser genutzt werden. Mit der Investition in die neue Flotte stellt die Rega sicher, dass sie ihren Patientinnen und Patienten auch in den nächsten 15 Jahren zuverlässig und professionell medizinische Hilfe aus der Luft bringen kann.