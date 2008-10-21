Streik in Griechenland

Ein Streik der Arbeiter legt den Flugbetrieb von und nach Griechenland für 24 Stunden lahm.

Auch die Angestellten der öffentlichen Verkehrsmittel und der Banken legen die Arbeit während dieser Zeit nieder, um gegen die von der griechischen Regierung gefahrene Wirtschaftspolitik zu protestieren. Olympic Airlines hat 152 Flüge gestrichen und auch die kleinere Konkurrentin Aegean Airlines wird ihre 46 Flüge von und nach Athen nicht durchführen. Schulen und Zeitungsredaktionen bleiben geschlossen und auch in den Krankenhäusern arbeitet nur das Personal der Notaufnahme. Dieser Streik soll nur der Anfang sein im Kampf gegen die angekündigten Reformen der Regierung.



