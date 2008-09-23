Demonstrationen bei Olympic Airlines

Hunderte von Mitarbeitenden der Olympic Airlines haben die Hauptpiste des Internationalen Athener Flughafens blockiert.

Nachfolgend auf den Entscheid der Europäischen Kommission, den Antrag der griechischen Regierung auf Privatisierung der Olympic Airlines anzunehmen, demonstrierten einige hundert Angestellte der Airline auf dem Athener Flughafen und blockierten so Starts und Landungen auf der wichtigsten Landebahn. Verspätungen seien dadurch dennoch keine entstanden, so Olympic. Die Airline war von der EU ausserdem aufgefordert worden, mehr als einen Milliarde illegaler Staatshilfe zurück zu zahlen. Damit ereilte Olympic dasselbe Schicksal wie bereits einige europäische Airlines vor ihr.