Neuer Rekord bei Cessna

Der Flugzeugbauer aus Wichita, das im Bundesstaat Kansas liegt, konnte ihren 1000sten Business Jet nach Europa liefern.

Kein anderer Produzent von Geschäftsreiseflugzeugen konnte mehr Kleinjets nach Europa liefern als Cessna. Die Citation XLS wurde an den türkischen Charterbetrieb Bonair geliefert. Bonair betreibt seit 22 Jahren Flugzuge von Cessna und bezeichnet sich selber als Familienmitglied von Cessna. Der amerikanische Flugzeugbauer ist stolz im Europäischen Markt so stark präsent zu sein und zeigt sich an der europäischen Entwicklung in dieser Industrie erfreut. Cessna konnte weltweit bereits mehr als 5400 Citation Jets verkaufen, keine andere Maschine wurde in diesem Markt besser verkauft. Link: Cessna