Hawker 4000 an EBACE dabei

Hawker Beechcraft wird an der EBACE in Genf wird mit einem grossen Aufgebot an der EBACE dabei sein, auch der Hawker 4000 wird auf dem Aussengelände ausgestellt sein.

Die European Business Aviation Convention and Exhibition EBACE in Genf konnte sich während den letzten Jahren zu einer der bedeutendsten Fachmesse für die Geschäftsfliegerei in Europa etablieren. Der Flugzeugbauer Hawker Beechcraft unterstreicht die Wichtigkeit der Messe mit einem starken Auftritt. Der Produzent aus Wichita wird im Innenbereich wie Aussenbereich gleichermassen stark vertreten sein, im Static Display wird Hawker Beechcraft mit ihrem neusten Hawker 4000 Businessjet und weiteren Maschinen präsent sein.