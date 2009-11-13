Erster Boeing 747-8 wird aus Hangar gezogen

Der erste 747-8 Vollfrachter ist nach der Zulassung für Cargolux bestimmt und wird vor dem Flugtestprogramm eine frische Bemalung bekommen.

„Es ist sehr schön zu sehen, wie dieses Flugzeug in die Flugtestphase übergeht“, sagte Mo Yahyavi, Vice President und General Manager des 747-Programms. „Unsere Mitarbeiter, Zulieferer und Kunden haben viel Arbeit in die Verwirklichung des 747-8 Frachters eingebracht.“ Der Boeing 747-8 Vollfrachter ist der neue noch leistungsstärkere Jumbo Jet. Er bietet Frachtbetreibern die niedrigsten Betriebskosten und die beste Wirtschaftlichkeit aller Großraumfrachter und ist dabei erst noch umweltfreundlicher unterwegs. Der Frachter ist 76,3 Meter lang und überholt damit den Airbus A340-600 als längstes Verkehrsflugzeug. Der neue Vollfrachter von Boeing bietet gegenüber dem 747-400F 16 Prozent mehr Frachtvolumen, dies bedeutet Platz für vier zusätzliche Paletten auf dem Hauptdeck und drei weitere Paletten im unteren Frachtraum. Boeing konnte bis heute 105 Bestellungen für den „Dash 8“ verbuchen, davon 78 für die Frachtvariante. Cargolux, Nippon Cargo Airlines, AirBridgeCargo Airlines, Atlas Air, Cathay Pacific, Dubai Aerospace Enterprise, Emirates SkyCargo, Guggenheim und Korean Air haben Bestellungen für den 747-8 Frachter abgegeben.