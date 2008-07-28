Eclipse Gründer verlässt Chefposten
28.07.2008 RK
Während einer Pressekonferenz an den EAA Air Venture 2008 in Oshkosh informierte Vern Raburn über seinen sofortigen Rücktritt als CEO.
Während einer Pressekonferenz an den EAA Air Venture 2008 in Oshkosh informierte heute Vern Raburn über seinen sofortigen Rücktritt als CEO.
Vern Raburn führte mit seinem Eclipse 500 das erste, innovative Very Light Jet Konzept ein. An dem diesjährigen Treffen der Eigenbauer und Sportflugzeugbetreibern in Oshkosh informiert er die grosse Fangemeinde über seinen sofortigen Rücktritt. Neuer Geschäftsführer von Eclipse Aviation wird Roel Pieper. Der Gründer von European Technology and Investment Research Center ETRIC Aviation ist mit seiner Gesellschaft Hauptaktionär von Eclipse Aviation.