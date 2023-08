Eclipse Gründer verlässt Chefposten

Während einer Pressekonferenz an den EAA Air Venture 2008 in Oshkosh informierte Vern Raburn über seinen sofortigen Rücktritt als CEO.

