Cessna Skycatcher aus China absolvierte Jungfernflug

Am Donnerstag, dem 17. September, hob die erste Cessna 162 aus chinesischer Produktion zu einem Testflug ab.

Das kleine Schulflugzeug Cessna 162 Skycatcher wurde in dem chinesischen Flugzeugwerk Shenyang Aircraft Company fabriziert und zusammengebaut. Es handelt sich dabei auch um die erste Maschine, die im Produktionsablauf der späteren Serienproduktion fabriziert wurde. Im SAC Werk in Shenyang wird zukünftig der Rumpf des Skycatchers gefertigt, der Motor und die Avionik eingebaut, danach wird die Maschine in die USA verschifft, wo die Endfertigung stattfinden wird. Das Flugzeug ist in der Klasse als Light Sport Aircraft nach ASTM Standards zugelassen.