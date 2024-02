Mit flydubai vom EuroAirport nach Dubai

flydubai Boeing 737 (Foto: Boeing)

Ab dem 2. August 2024 wird die Fluggesellschaft flydubai regelmässige Linienflüge zwischen dem Flughafen Basel-Mulhouse und ihrem Drehkreuz in Dubai aufnehmen.

Vorerst wird die Linie vom EuroAirport nach Dubai vier Mal pro Woche jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags zur Mittagszeit bedient.

Die arabische Fluggesellschaft flydubai mit Sitz in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) wurde 2008 gegründet und bietet über ihr Drehkreuz ein umfangreiches Streckennetz mit zahlreichen Umsteigeverbindungen nach Zentral- und Südasien, Nordafrika sowie in den Nahen und Mittleren Osten. So können attraktive Feriendestinationen wie z.B. Krabi und Pattaya in Thailand oder Penang und Langkawi in Malaysia bequem erreicht werden.

Die Strecke EuroAirport-Dubai wird mit einem Flugzeug der neuesten Generation (Boeing 737 Max 8) durchgeführt. Nebst 156 Sitzplätzen in der Economyklasse bietet flydubai 10 Sitze in der Businessklasse an. Die Businessklasse bietet zusätzlichen Komfort mit breiten Sitzen, die ein komplett flaches Liegen ermöglichen.

Der neue Direktflug wird im Codeshare mit Emirates angeboten und eröffnet somit auch Umsteigeverbindungen zum weltweiten Streckennetz der staatlichen Fluggesellschaft des Emirats Dubai.

