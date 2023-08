Bombardier setzt auf Fly by Wire

Bombardier wird ihre neusten Business Jets Global 7000 und Global 8000 mit einer elektronischen Flugsteuerung versehen.

Bombardier baut sich die Erfahrung für ein Fly by Wire Flugzeug bei der CSeries auf und will diese bei dem Bau ihrer grossen Business Jets weiter nutzen und vertiefen. Eine elektronische Flugsteuerung bringt gegenüber einer herkömmlichen Flugsteuerung eine Gewichtsersparnis und kann bei der Automation und der sicheren Flugführung unterstützend wirken. Das Fly by Wire System für die neuen Bombardier Jets wird durch Parker Aerospace programmiert. Das Cockpit wird ein Pro Line Fusion von Rockwell Collins sein. Die Global 7000 soll ab 2016 am Markt verfügbar sein und die Global 8000 ab 2017.