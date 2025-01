Air-Glaciers flog viele Rettungseinsätze

Air Glacier Windenrettung (Foto: Air Glacier)

Air-Glaciers verzeichnete im vergangenen Jahr mehr als 3000 Rettungseinsätze, das waren fünf Prozent weniger als im Vorjahr 2023.

42 Rettungseinsätze an einem einzigen Tag – diesen Rekord verzeichnete Air-Glaciers am 27. Januar 2024. Mit total 3043 Rettungsmissionen im vergangenen Jahr gingen die Einsatzzahlen im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent zurück. In der Hochsaison setzt Air-Glaciers bis zu sechs Helikopter mit Crews im Luftrettungsdienst ein. Das Unternehmen investierte auch in die Flotte und übernahm zwei weitere EC135 der leistungsstärkeren Version EC135 T3.

Primärrettungen bildeten nach wie vor den Schwerpunkt der Rettungstätigkeit der Air-Glaciers, sie machten 93 Prozent der Einsätze aus. Vier Prozent der Einsätze gingen auf das Konto von Verlegungsflüge zwischen Spitälern, drei Prozent der Einsätze dienten Such- und Evakuierungseinsätzen von vermissten oder gefährdeten Personen. Mit über 40 Prozent der Einsätze machten Unfälle auf Skipisten den Löwenanteil der Rettungstätigkeit aus, gefolgt von 19 Prozent zugunsten erkrankter Personen. Dass es zu knapp 200 Einsätze weniger als im Vorjahr kam, führt die Air-Glaciers vor allem auf Wettereinflüsse zurück und sieht darin keinen Trend. Beste Wintersportverhältnisse sorgten dagegen zwischen dem 23. Dezember 2024 und dem 5. Januar 2025 für ein Rekordeinsatzaufkommen mit 345 Rettungseinsätzen.

Weitaus am meisten Einsätze, nämlich 1839, wurden ab Sion geflogen. Die Basis Sion ist wie die Basis Lauterbrunnen, von der aus zu 562 Einsätzen gestartet wurde, sieben Tage die Woche rund um die Uhr einsatzbereit. Dazu kommen die Basen in Collombey (416 Einsätze, tagsüber aktiv, ausser in der Zwischensaison) und Gstaad (226 Einsätze, während der Wintersaison rund um die Uhr in Betrieb).

Zusätzlich zu den Luftrettungseinsätzen leistet Air-Glaciers auch Bodenrettungsdienste. Das Notfalleinsatzfahrzeug (NEF) mit Basis in Sion führte 1073 Einsätze durch, was einem Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Ein Ambulanzfahrzeug, das während der Wintersaison in Gstaad stationiert ist, ergänzte den nächtlichen Helikopterdienst und kam im 2024 insgesamt 63 mal zum Einsatz.

SkyNews, www.air-glaciers.ch