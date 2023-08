Aero Friedrichshafen als Publikumsmagnet

Die Aero Friedrichshafen entpuppte sich erneut als voller Erfolg, fast 40.000 Besucher aus der ganzen Welt frequentierten die Messe.

Die Aero in Friedrichshafen ist die grösste europäische Fachmesse für die Allgemeine Luftfahrt. In diesem Jahr stellten 504 Firmen ihre Produkte dem interessierten Publikum vor. Nach Aussagen der Organisatoren ist die Messe in der Beliebtheitsskala bei den Ausstellern erneut gestiegen. Die Aero wurde 2010 erstmals im neuen Einjahresturnus abgehalten. Die Ausstellervielfalt ist immens, was in der Allgemeinen Luftfahrt in Europa einen Namen hat, kommt um die Aero in Friedrichshafen nicht herum. Trotz der nahenden EBACE in Genf liessen es sich einige Business Jet Hersteller nicht nehmen, ihre modernen und komfortablen Kleinjets an der Aero auszustellen, so war zum Beispiel Cessna und Embraer mit einem aussagkräftigen Sortiment dabei, auch Beechcraft liess es sich nicht nehmen einen Premier und den King Air nach Friedrichshafen zu bringen. Der Termin für die nächste Aero wurde bereits festgelegt, die Messe wird vom 14. April 2011 bis zum 17. April 2011 stattfinden. Su-26 TBM850 Cockpit Phenom