airberlin sendet WM-Spielergebnisse ins Cockpit

Bei Deutschlands zweitgrößter Fluggesellschaft stehen die nächsten Wochen ganz im Zeichen der Fußball-Weltmeisterschaft: Gäste, die während der Fußball-WM mit airberlin fliegen, sind auch über den Wolken stets bestens über die aktuellen Spielergebnisse in

airberlin wird die Ergebnisse aller Spiele über das Datenfunksystem direkt ins Cockpit ihrer Flugzeuge senden, so dass die Piloten die Möglichkeit haben, die Fluggäste zeitnah über die jeweiligen Spielergebnisse zu informieren. Topbonus Teilnehmer mit Status Silver, Gold oder Platinum und Gäste der Business Class können sich auch vor Abflug über den Spielstand informieren. In ihren Exklusiven Wartebereichen an den Flughäfen Berlin-Tegel, Düsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn, München und Wien zeigt airberlin die Spiele der Weltmeisterschaft. Auch auf Facebook ist airberlin im Fußball-Fieber. Unter facebook.com/airberlin können Fußballfans am WM-Tippspiel der Airline teilnehmen und spannende Preise gewinnen. Der Hauptgewinn ist eine Reise in die Dominikanische Republik.

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