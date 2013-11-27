Bei airberlin fliegt der Weihnachtsbaum gratis mit

Wer mit airberlin fliegt, muss nicht auf seinen Weihnachtsbaum verzichten. Im gesamten Dezember können airberlin Gäste wie schon in den vergangenen Jahren ihren Weihnachtsbaum mit einer Länge bis maximal zwei Meter kostenlos transportieren lassen.

Dieser Service gilt im internationalen Streckennetz der airberlin bei einer Voranmeldung im Service Center der Gesellschaft bis 48 Stunden vor Abflug. Besonders beliebt ist dieser ungewöhnliche Service bei Fluggästen, die die Weihnachtstage in Spanien verbringen.