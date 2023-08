AVRO als Executive Jet

BAe Systems arbeitet mit Design Q zusammen, um die AVROs in gehobene Executive Jets umzubauen.

Der erste Luxus AVRO RJ70 wird momentan für Hermus Air aus Bulgarien bei Inflite Engineering in London Stanstead umgebaut. BAe Systems sucht seit längerem nach innovativen Lösungen, um das Leben der noch relativ jungen AVROs zu verlängern. Mit seinem grosszügigen Rumpfquerschnitt hat der BAEe 146 durchaus Potential als gehobener Business Jet für Regierungen und grössere Institutionen. BAe Systems gab an der EBACE in Genf bekannt, dass sie zukünftig eng mit Design Q zusammenarbeiten wird.