Neu von Carenado für den FSX Cessna 182 SKYLANE II RG und Cessna U206G Stationair 6 II Regular, Amphibian and Cargo
17.09.2008 RRIC
Auf der Hompage von Carenado ist soeben die Cessna 182 SKYLANE II RG und die Cessan U206G Stationair 6 II Regular, Amphibian and Cargo, erschienen.
Die von Carenado speziell für den FSX programmierte Cessna 182 SKYLANE II RG und die Cessna U206G Stationair 6 II Regular, Amphibian and Cargo sind echte Hingucker.
Die ersten Sreenshots sprechen für sich und deuten darauf hin, dass auch diese Addons wieder Spitzenprodukte in gewohnter Carenadoqualität sind.