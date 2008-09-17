Fliegerweb logo

Neu von Carenado für den FSX Cessna 182 SKYLANE II RG und Cessna U206G Stationair 6 II Regular, Amphibian and Cargo

17.09.2008 RRIC
FSXRG5

Auf der Hompage von Carenado ist soeben die Cessna 182 SKYLANE II RG und die Cessan U206G Stationair 6 II Regular, Amphibian and Cargo, erschienen.

  Cessna 182 SKYLANE II RG, CR Carenado

 Die von Carenado speziell für den FSX programmierte Cessna 182 SKYLANE II RG und die Cessna U206G Stationair 6 II Regular, Amphibian and Cargo sind echte Hingucker.

 Die ersten Sreenshots sprechen für sich und deuten darauf hin, dass auch diese Addons wieder Spitzenprodukte in gewohnter Carenadoqualität sind.

 

 

  

 

  

Cessna 182 SKYLANE II RG, CR Carenado

 

  Cessna 182 SKYLANE II RG, CR Carenado

 

C U206G Stationair 6 II Regular, Amphibian and Cargo FSX, CR Carenado

 

C U206G Stationair 6 II Regular, Amphibian and Cargo FSX, CR Carenado

 

C U206G Stationair 6 II Regular, Amphibian and Cargo FSX, CR Carenado

 

 

 

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.