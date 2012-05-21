Westland P.14 Welkin, erfolgloser Höhenjäger

Die Welkin hätte ein Höhenjäger werden sollen, der Maschine blieb der Erfolg verwehrt, da bessere Flugzeuge auf den Markt drängten.

Im Sommer 1940 tauchten deutsche Höhenaufklärer Ju 86 P in 12.500 Meter Höhe erstmals über England auf. Die Flugzeuge waren praktisch unangreifbar, da es kein englischer Jäger bis auf diese Flughöhe schaffte, deshalb suchte das Air Ministry ein Jagdflugzeug, das diese Lücke schließen sollte. Lesen Sie dazu den ausführlichen Bericht von Eberhard Kranz.