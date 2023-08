Boeing P-8I absolviert Jungfernflug

Am 28. September 2011 startete der erste Boeing P-8I Seeaufklärer für Indiens Streitkräfte zum Erstflug.

Die Maschine hob um 12.02 Lokalzeit vom Boeing Werksflughafen in Renton zu seinem Debütflug ab und landete 2 Stunden und 31 Minuten später auf dem Boeing Field in Seattle. Während dem ersten Testflug wurde die Boeing P-8I auf eine Höhe von 41.000 Fuss pilotiert, während diesem Flug wurden sämtliche Teilsysteme, welche für die sichere Flugführung nötig sind, ausgiebig getestet. Indiens Regierung hat bei Boeing im Januar 2009 acht P-8I Seeaufklärer und U-Bootjagdflugzeuge in Auftrag gegeben. Die P-8I ist baugleich mit der P-8A Poseidon, die sich noch in der Flugerprobung befindet und für die US Navy bestimmt ist.