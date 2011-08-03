Boeing P-8A schliesst Flattertest ab

Die P-8A Poseidon Programmverantwortlichen haben den Abschluss der Flattertests bekannt gegeben.

Bei diesem Meilenstein im Flugtestprogramm wird das Flugzeug hart an die Grenzen geflogen, die Maschine muss zeigen, dass sie in kritischen Grenzsituationen nicht zu Eigenschwingungen neigt. Der Seeaufklärer und U-Bootjäger P-8A Poseidon konnte diesen Testpunkt erfolgreich abschliessen und zeigte keine Tendenzen für Eigenschwingungen im Fluge. Die Zelle der P-8A Poseidon ist eine Boeing 737-800 der neusten Generation.