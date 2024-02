Weitere Saab Gripen für Ungarn

Saab Gripen Ungarn (Foto: Saab)

Saab kann vier weitere Saab Gripen C Kampfflugzeuge an Ungarn liefern, die Verträge dazu wurden am 23. Februar 2024 unterzeichnet.

Die vier zusätzlichen Gripen C Kampfflugzeuge wurden in den Vertrag zwischen Ungarn und der schwedischen Rüstungsbehörde FMV aus dem Jahr 2001 neu eingehandelt. Unterschrieben wurde die Vertragserweiterung am 23. Februar 2024 durch Vertreter von FMV und dem ungarischen Verteidigungsministerium. Ungarn wird in naher Zukunft insgesamt achtzehn Saab Gripen C/D für die Verteidigung ihres Luftraums benutzen.