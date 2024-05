US Army mit Black Hawks und Chinooks in der Schweiz

CH-47F Chinook aus dem Block II (Foto: Boeing)

Vom 13. bis am 17. Mai 2024 trainieren Angehörige der Schweizer Luftwaffe zusammen mit der U.S. Army. Zwei in Deutschland stationierte Hubschraubereinheiten des 1-214th Aviation Regiment kommen hierfür auf den Militärflugplatz Payerne.

Die Übung dient dazu, die taktischen Fähigkeiten mit anderen Nationen weiterzuentwickeln, und fördert die militärische Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und den USA.

Um die Zusammenarbeit mit den in Europa stationierten Einheiten der United States Army zu intensivieren, finden in diesem Jahr mehrere Besuche und Austausche in Payerne statt, wie das VBS heute in einer Mitteilung schreibt. In diesem Rahmen reisen für ein gemeinsames Training vom 13. bis 17. Mai 2024 Angehörige der U.S. Army mit drei UH-60 Blackhawk und drei CH-47 Chinook an.

Insgesamt nehmen rund 20 Angehörige der Schweizer Luftwaffe an der Übung teil. Organisiert wird die Übung von der Schweizer Luftwaffe. Die Übung bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, insbesondere die Fähigkeiten für das gemeinsame operative Vorgehen zu fördern. Durch den Austausch von Wissen und verschiedenen Vorgehensweisen können die Partnerstaaten ihre eigene Effizienz und Einsatzbereitschaft steigern. Zudem werden die Hubschraubereinheiten der U.S. Army im Kompetenzbereich Berg- und Hochgebirgsflug beraten.