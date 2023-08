US Air Force F-16 abgestürzt

Am 22. Juli 2012 ist in Japan eine F-16 Fighting Falcon der US Air Force abgestürzt, der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten.

Die US Air Force gab am Sonntag den Absturz einer F-16 Fighting Falcon bekannt, die Maschine befand sich auf einem Rückführungsflug von Japan nach Nordamerika. Gestartet ist der Kampfjet auf der Basis Misawa und gehörte zum 35th Fighter Wing, das in Japan stationiert ist. Die Maschine ist nach Angaben der US Luftwaffe um 11 Uhr 30 Lokalzeit rund 400 Kilometer nordöstlich der Insel Hokkaido ins Meer gestürzt. Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten und durch die Besatzung eines Schiffes geborgen werden. Nach Angaben der US Air Force befindet sich der Gerettete in stabiler Verfassung. Über die Unfallursache konnte die US Air Force noch keine Angaben machen, eine Untersuchung wurde eingeleitet.