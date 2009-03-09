EasyJet will nach Tunesien fliegen

Laut einem Bericht in der Zeitung Le Temps möchte EasyJet ab Sommer 2009 Destinationen in Tunesien ansteuern.

Die englische Low Cost Airline EasyJet hat laut Le Temps Streckenrechte von und nach Tunesien bei der tunesischen Luftfahrtbehörde angefragt. EasyJet möchte von europäischen Plätzen wie Genf, Paris und Frankfurt nach Tunis, Monastir und Djerba fliegen. Die ersten Ferientouristen sollen ab Sommer 2009 mit EasyJet nach Tunesien fliegen können.