Streik bei Easyjet

Angestellte der Easyjet-Basis in Dortmund haben gegen eine geplante Schliessung des Standorts protestiert.

Der Streik der Angestellten dauerte einen halben Tag und hatte die Verschiebung eines Fluges zur Konsequenz. Auf dem Dortmunder Flughafen sind drei Easyjet Flugzeuge stationiert und rund 116 Mitarbeitende wären von der Schliessung der Basis Ende Monat betroffen. Letztere sollen ins Ausland versetzt werden. Easyjet will aufgrund der gestiegenen Ausgaben nur noch ihre rentablen Strecken bedienen.



