UH-60M Black Hawk für Griechenland

UH-60M Black Hawk (Foto: Lockheed Martin)

Das US-Außenministerium hat den Verkauf von 35 Sikorsky UH-60M Black Hawk Hubschraubern an Griechenland genehmigt.

Laut einer Pressemeldung des Pentagons würde der Auftrag, falls er zustande kommt, einem Wert von 1,95 Milliarden US-Dollar entsprechen. Die Genehmigung für den Verkauf von US-Militärgütern an ausländische Kunden (Foreign Military Sales, FMS) umfasst 35 Black Hawk Hubschrauber der modernsten Baureihe sowie Ausrüstung, Waffen und Munition, Ersatzteile, Unterstützungsleistungen und Ausbildung des Personals. Der geplante Verkauf muss noch vom Kongress bewilligt werden, was in diesem Fall problemlos geschehen wird.

Mit den neuen Hubschraubern des Typs UH-60M Black Hawk kann Griechenland Teile ihrer bestehenden Hubschrauberflotte ersetzen. Griechenland verfügt momentan noch über 64 UH-1H Transporthubschrauber, die langsam an ihre Altersgrenze stoßen.