Ryanair streicht unrentable Strecke

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Der Low-Cost-Carrier Ryanair streicht die Strecke Altenburg-Barcelona.

Die Strecke Altenburg – Barcelona-Girona sei für Ryanair aufgrund der hohen Kerosinkosten unrentabel geworden, so eine Sprecherin des irischen Low-Cost-Carriers. Deshalb werde der Linienflug diesen Winter nicht mehr angeboten. Die Wiederaufnahme im Sommer sei zwar vorgesehen, hänge aber von den zukünftigen Entwicklungen ab. Vorläufig beschränkt sich die Ryanair Flugdestination ab Leibzig-Altenburg Airport auf London Stansted.