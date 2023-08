Taiwan und seine F-16A und F-16B Kampfflugzeuge

Taiwan möchte in den USA seit langem neue F-16C/D Kampfflugzeuge kaufen, um ihre alternden F-16A/B zu verstärken oder auszuwechseln.

Seit 12 Jahren strengt sich national China an neue F-16C/D von Lockheed Martin zu beschaffen. Taiwan wird von China als abtrünnige Provinz betrachtet und ist deshalb bestrebt rüstungstechnisch immer auf dem neusten Stand zu sein. Die USA will auch unter der Administration Obama wegen Kampfflugzeugverkäufen an Taiwan keine Irritationen zwischen China hervorrufen. In diesem Jahr hat Taiwan erneut in den USA für 66 neue F-16C/D im Wert von rund 4,9 Milliarden US Dollar angeklopft. Aus unterschiedlichen Quellen ist zu erfahren, dass die Regierung unter Barack Obama einem Upgrade der taiwanesischen F-16A/B zustimmen könnte. Die Maschinen würden einen neuen, modernen Radar und eine zeitgemässe ECM Ausrüstung nachgerüstet bekommen, auch das stärkere Pratt & Whitney F-100-220 EEP mit 129 kN Schub könnte eine Option sein. Die Modifikationen der taiwanesischen F-16A/B Fighting Falcons könnten weitere Beschaffungsdiskussionen um ein paar Jahre verzögern.