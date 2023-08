Ronald Reagan unterwegs nach Indien

Der modernste Flugzeugträger, USS Ronald Reagan, fährt nach Indien, um dort zusammen mit indischen Streitkräften den Ernstfall zu üben.

Der Träger wird in das arabische Meer verlegt und wird dort unter anderem mit indischen Streitkräften Übungen abhalten. Neben der Trägereinheit wird ein U-Boot und bis zu fünf amerikanische Kriegsschiffe an den Übungen teilnehmen. An Malabar 08 werden auch die Flugzeuge von Ronald Reagan eingesetzt. Der modernste US Flugzeugträger wird das erste Mal in indischen Gewässern patrouillieren.