Red Arrows Jet an Flugshow abgestürzt

Am Samstag, den 20. August 2011, ist eine Maschine der Red Arrows abgestürzt, dabei kam der Pilot ums Leben.

Der Unfall ereignete sich an der traditionellen Flugvorführung in Bournemouth, 200.000 Zuschauer wohnten dem eindrücklichen Flugprogramm der Red Arrows bei. Red 4 ist rund einen Kilometer südöstlich des Flugplatzes Bournemouth bei der Rückkehr zum Platz um 13 Uhr 50 in ein Feld abgestürzt, scheinbar probierte sich der Pilot mit dem Schleudersitz aus seinem Hawk T1 zu retten, er konnte leider nur noch Tod aus einem Bach geborgen werden. Jon Egging war ein erfahrener Royal Air Force Pilot, der seit 2010 als Nummer 4 im Team war. Die Red Arrows wurden vorübergehend gegroundet, eine Untersuchung ist eingeleitet worden. Video: