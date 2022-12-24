SAS meldet Novemberzahlen
24.12.2022 PS
Scandinavian Airlines konnte im November 2022 insgesamt 1,667 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 25,6 Prozent mehr als im Vorjahresnovember.
Im Berichtsmonat November konnte SAS 2,014 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 34,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 19,7 Prozent auf 2,933 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 7,7 Prozentpunkte auf 68,7 Prozent verbessert.