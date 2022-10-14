SAS meldet Septemberzahlen
14.10.2022 RK
Scandinavian Airlines konnte im September 2022 insgesamt 1,853 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 68,2 Prozent mehr als im Vorjahresseptember.
Im Berichtsmonat September konnte SAS 2,401 Milliarden verkaufte Sitzplatzkilometer abfliegen, das waren 112,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Angebot wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 46,5 Prozent auf 3,130 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 23,9 Prozentpunkte auf 76,7 Prozent verbessert.