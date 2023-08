Qatar erhält ersten Boeing C-17 Transporter

Anlässlich einer feierlichen Zeremonie übergab Boeing am 11. August 2009 in Long Beach den ersten C-17 Globemaster III an Qatar.

Der Staat aus dem Mittleren Osten hat bei Boeing am 21. Juli 2008 zwei dieser strategischen Grosstransporter bestellt. Die zweite Maschine wird noch in diesem Jahr an die Luftwaffe von Qatar geliefert. Diese beiden Grosstransporter ermöglichen es dem Golfstaat seine Truppen rasch und effizient zu verschieben, zudem werden die Maschinen wann immer nötig für humanitäre Hilfseinsätze zur Verfügung gestellt. Boeing konnte bis heute 205 C-17 Globemaster bauen.