Air Astana mit kostenlosem Rail and Fly in Deutschland

Air Astana Boeing 757 (Foto: Air Astana)

Air Astana bietet ab sofort die Möglichkeit, zu den täglichen Flügen ab Frankfurt am Main nach Astana und Almaty kostenlos mit der Deutschen Bahn anzureisen.

Der Rail & Fly Service der DB gilt, mit einer Ausnahme, für alle Buchungsklassen von Air Astana. Er berücksichtigt 5.600 DB-Bahnhöfe im gesamten Bundesgebiet und kann mit dem Flugticket über das Reisebüro gebucht werden.

Air Astana verfügt mit Boeing 757-200 und Boeing 767-300 ab Frankfurt über eine schnelle tägliche Verbindung zu Kasachstans ultramoderner Metropole Astana mit Weiterflug nach Almaty, dem kulturellen und wirtschaftlichem Zentrum des Landes. Interessant sind auch die neuen Flugverbindungen über Astana nach Bangkok und – ab Juni dieses Jahres – in die mongolische Hauptstadt Ulan Bator. Diese schnellen und bequemen Flüge in die Mongolei wurden speziell für die Geschäftswelt, aber auch für Reiseveranstalter konzipiert. Ab Mai nimmt Air Astana insbesondere für den ethnischen Verkehr wieder den Nonstop-Service Hannover-Kostanaj auf. Der Flug wird mit Airbus A320 durchgeführt. Auch für diese Verbindung mit guten Anschlüssen nach Almaty gilt in manchen Tarifklassen der kostenlose Rail & Fly Service zur niedersächsischen Hauptstadt.

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