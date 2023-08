Israels F-15 kommen in die Jahre

Die israelische Luftwaffe möchte ihre bewährten F-15C/D Luftüberlegenheitsjäger für weitere zehn Jahre fit machen.

Die israelischen F-15C/D waren und sind über dem Luftraum des Nahen-Ostens gefürchtete Gegner und schossen zahlreiche Kampfflugzeuge aus russischer Produktion ab, ohne einen einzigen Verlust im Luftkampf einstecken zu müssen. Die F-15 Kampfflugzeuge werden in Israel seit 1976 eingesetzt und wurden bis heute keinem allumfassenden Modifikationsprogrammen unterzogen. Damit die Maschinen für weitere zehn Jahre im Einsatz bleiben können, werden Modifikationen an kritischen Teilsystemen und an der Zelle nötig. Die zuständigen Stellen denken momentan hauptsächlich an eine Teilerneuerung der Verkabelung, des Hydrauliksystems und der Klimaanlage. An der Zelle müssten Teile, die im Betrieb höchsten Belastungen ausgesetzt waren, modernisiert oder ausgewechselt werden. Neben diesen Anpassungen würden die F-15C/D Jets auch mit einer moderneren Avionik hochgerüstet werden.